داعش يعترف بمقتل البغدادي واختيار خليفة سعودي في زعامة التنظيم

قال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إن تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة، واعتبر عبدي أن تركيا لا تزال مستمرة في حربها، في إشارة إلى العملية العسكرية التي بدأتها تركيا قبل أسابيع.