أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر المتحدث الجديد باسم تنظيم داعش أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية، الخميس، من أن "الدولة"، في إشارة إلى التنظيم، "لا تزال باقية وتتمدد".

ووجه المتحدث الجديد، في رسالته الصوتية المنشورة من خلال منصة التنظيم الإعلامية، الفرقان، إلى الولايات المتحدة، على حد وصفه، قائلًا إنه "على أمريكا ألا تسعد بمقتل البغدادي"، مضيفًا "ألا تدركون أن الدولة (في إشارة إلى الدولة الإسلامية) اليوم ليست فقط على عتبة أوروبا وفي وسط أفريقيا، إنها تبقى وتتمدد من الشرق إلى الغرب "، بحسب ما ورد في التسجيل الصوتي.

وكان المتحدث الجديد باسم تنظيم داعش، اعترف بمقتل البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر المتحدث السابق باسم التنظيم.

وأعلن القرشي، في التسجيل الصوتي المنشور، الخميس، اختيار شخص يحمل الجنسية السعودية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، لخلافة البغدادي في زعامة التنظيم.