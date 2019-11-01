الحوثي يعلن اسقاط طائرة "درون" أمريكية قبالة عسير في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، صباح الجمعة، إسقاطها طائرة مسيرة "درون" أمريكية قبالة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية لافتة إلى أنها "كانت تقوم بأعمال عدائية".

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثي في تقريرها على لسان "المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية" العميد يحيى سريع، قوله إن "الطائرة الأمريكية التي تم إسقاطها هي من نوع سكان إيغل وكانت تقوم بمهام تجسسيه".

وأضاف سريع: "الطائرة أسقطت عند خطوط التماس قبالة عسير جنوب السعودية".

وتابع تقرير المسيرة: "يبلغ قيمة طائرة سكان إيغل، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاعية من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف انطلاقاً من الجو.. وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقل الطائرة، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.. وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأميركية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية".