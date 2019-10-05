دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو يظهر "فبركة" جماعة الحوثي في اليمن لمشاهد من مناطق جبلية مطلة على جازان ومزاعم تغلغلهم داخل المملكة العربية السعودية.

ووفقا لمقطع الفيديو: "لجأ الحوثي لبرامج التصميم لادعاء النصر، مثل دور المرهق من صعود الجبل بصوت مهزوز وفبركة واضحة.. قص البدلة يفضح استخدام مؤثرات"، ملقيا الضوء على تداخل صور وظهور معالم مثل برج اتصالات في لقطة واختفاءه في لقطة أخرى بالإضافة إلى ظهور غيمة في لقطة واختفائها في لقطة أخرى.

وكان تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده السعودية في اليمن، وصف ادعاءات الحوثيين بشن هجوم واسع النطاق على قوات سعودية ويمنية بـ"المسرحية" التي تسعى من خلالها الجماعة لتضليل الرأي العام الإقليمي والدولي.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، إن قوات التحالف أفشلت الهجوم الذي شنه الحوثيون في 25 أغسطس/آب الماضي ما أسفر عن مقتل 1500 عنصر من الجماعة وتدمير 250 سلاحا وآلية عسكرية تابعة لهم في تلك العملية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على هذا الفيديو: