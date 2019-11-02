تسيطر عليها تركيا.. انفجار في تل أبيض السورية يودي بحياة 10 مدنيين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ذكر قيادي في قوات ما يُعرف بالجيش السوري الوطني، المدعوم من تركيا، أن انفجارا استهدف سوقا في منطقة تل أبيض السورية، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، وذلك في تصريحات أدلى بها لـCNN.

وأكد ناشط من عين المكان هذه المعلومات قائلا إن تفجيرا ضخما باستخدام سيارة مفخخة وقع في تل أبيض، وهي منطقة مدنية لا وجود عسكري فيها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى اللحظة، كما أنه لم يصدر تعليق من الجانبين السوري أو التركي حول حقيقة ما جرى، بعد.

وكانت قد أعلنت تركيا سيطرتها على المدينة المحاذية لحدودها وتتبع لمحافظة الرقة السورية، ضمن العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على مناطق سيطرة القوات ذات الغالبية الكردية شمال شرق سوريا.

وتواصل تركيا عمليتها العسكرية التي سميت بـ"نبع السلام" في سوريا، رغم مذكرة التفاهم التي توصل لها كل من الرئيسين الروسي والتركي في مدينة سوتشي مؤخرا، حول الوضع شمال شرق سوريا.