دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، السبت، إن المجلس في حالة انعقاد دائم لتنفيذ خارطة وضعتها المرجعية الدينية الأعلى بالبلاد بزعامة علي السيستاني، وذلك "دون ضغط خارجي".

وفي وقت سابق، طالبت المرجعية الشيعية العليا بالاستجابة إلى مطالب المتظاهرين الذي خرجوا للشوارع قبل نحو شهرين اعتراضًا على الفساد الحكومي وتراجع الخدمات الأساسية، فيما أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، موافقته على إجراء انتخابات مبكرة بموجب تعديلات دستورية، وتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف الحلبوسي، في بيان له، إن مجلس النواب ملتزم بخارطة المرجعية الدينية "في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة"، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية المُزمع إقرارها ستُجري بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء.

ومنذ الليلة الماضية، ظهرت دعوات عبر الإنترنت بشعار "خليها تخيس"، أي تفسد، لمقاطعة البضائع الإيرانية بالعراق، في حين تداول حساب "لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية" على تويتر مقطع فيديو للافتات ضد إيران من مدينة كربلاء.

وأصبحت مظاهرات مهاجمة الساسة الإيرانيين في احتجاجات العراقيين مشهدًا مألوفا، وسط انتقادات لدور طهران في بلادهم، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته وتاريخ تصويره بشكل مستقل: