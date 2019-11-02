نائب أردوغان يربط "حصار" قطر بانكشاف "نفاق" دول حول الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ربط فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بين ما وصفه بـ"حصار" المفروض على قطر و"نفاق" دول إزاء الإرهاب كشفته المرحلة الراهنة على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة القاها بمنتدى الأعمال القطري التركي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "المرحلة الراهنة كشفت نفاق العديد من الدول إزاء الإرهاب. وهذا النهج شبيه بالحصار الجائر والعقوبات التي فرضها الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) على قطر".

وتابع قائلا: "يجب أن يعلم هؤلاء الذين يحاولون الإساءة لتاريخنا وموقفنا حيال الإرهاب في أروقة برلماناتهم أننا لن نعير اهتماما للتهديدات ولن نتراجع عن طريقنا".

وتطرق أوقطاي للعلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، قائلا إن "حجم التجارة الثنائية ارتفعت بنسبة 84 في المئة خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث بلغت 2.3 مليار دولار في 2018"، معربا عن "فخره بمستوى العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين في الذكرى الـ46 للعلاقات الدبلوماسية، وخصوصا في مجال التجارة والعلاقات الاقتصادية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة".

وأشاد أوقطاي وفقا للأناضول بـ"موقف قطر في دعمها لعملية نبع السلام التركية، التي انطلقت في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم"، مؤكدا على أن بلاده "لن تلقي أي أهمية للبرلمانات التي تحاول تشويه تاريخ وموقف تركيا من الإرهاب".