قرقاش يرد على "الشيوعي السوداني" وانتقاد دور الإمارات والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على الانتقادات التي وجهها السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، لكل من الإمارات والسعودية ودورهما في السودان.

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني وتناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان مؤسف ولعلها انطلقت من مفاهيم ايديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه.. علاقتنا بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري".

وكان الخطيب قال في كلمة ألقاها الجمعة في منطقة أم درمان: "يحاولون أن يحركوا الانتفاضة من مسار التغيير الجذري للهبوط الناعم للنظام السابق، وتدخلت الإمارات والسعودية مبكرًا في أول أيام الانتفاضة وهما أساسا حلفاء وأصدقاء للنظام البائد"، لافتا إلى "قيام الإمارات والسعودية بإجراء مجموعة من الاتصالات مع كيانات سياسية وقيادات بارزة في قوى المعارضة غير متحمسة للتغيير الجذري في السودان وسعوا لتغيير مسار الانتفاضة."

واتهم الخطيب الإمارات والسعودية في الكلمة المصورة التي نشرها الحزب على صفحته بفيسبوك بـ"إجراء اتصالات مشبوهة من اول يوم للانتفاضة مع عدد من قيادات المعارضة".