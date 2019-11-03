مظاهرات العراق.. "قطع جسور وطرق" في بغداد يبرز بين مغردين

"بينامو تحت القصف".. هذا ما قاله فارّون من سوريا إلى العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهدت مدن عراقية، بينها العاصمة بغداد، إضرابًا الأحد في خطوة تصعيدية ضمن الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وأظهرت صور منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن لموقع CNN التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها بشكل مستقل، قطع محتجين لعدد من الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة، وذلك في وقت مُبكر من صباح الأحد، وسط استمرار تدفق المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد.

وتظهر الصور التي تداولها النشطاء بقاء الجسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء مُغلقا أمام تقدم المتظاهرين، حيث تواصلت التمركزات الأمنية على ظهر الجسر، في حين أوقف متظاهرون حركة السير عبر عدد من المحاور في مدن عراقية أخرى في محافظات عدة، بينها واسط والناصرية والديوانية.

كما خلت قاعات الدراسة في جامعة الموصل من الطلاب، استجابة لإضراب طلابي دخل يومه العاشر.

التصعيد الجديد يأتي بعد يوم من تصريحات لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، التي قال خلالها إن المجلس في حالة انعقاد دائم لتنفيذ خارطة وضعتها المرجعية الدينية الأعلى بالبلاد بزعامة علي السيستاني، وذلك "دون ضغط خارجي".

وأضاف الحلبوسي، في بيان له، أن تعديلات دستورية مُزمع إقرارها ستُجري بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء.

ودخلت احتجاجات ضد الفساد الحكومي وتراجع الخدمات الأساسية شهرها الثاني بالعراق منذ اندلاع في أكتوبر/تشرين الأول، وسقط خلالها إلى الآن ما يزيد عن 200 قتيل، حسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالبلاد.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: