تداول فيديو محاولة متظاهرين اقتحام قنصلية إيران في كربلاء بالعراق

"بينامو تحت القصف".. هذا ما قاله فارّون من سوريا إلى العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر محاولة متظاهرين اقتحام القنصلية الإيرانية في منطقة كربلاء التي تقطنها غالبية شيعية في العراق.

وقال نشطاء عراقيون لـCNN اشترطوا عدم كشف أسمائهم لدواع أمنية: "حاول متظاهرون عراقيون خرق ودخول القنصلية الإيرانية في كربلاء مساء السبت، وقاموا بإشعال الإطارات والقمامة خارج جدار المبنى".

وتابع النشطاء أن المتظاهرين لم يتمكنوا من اقتحام القنصلية قبل أن تفتح قوات الأمن العراقية النار لتشتيت الجموع، في حين لم يتمكن النشطاء في تصريحاتهم مع CNN من تأكيد إذا ما سقط جرحى خلال تلك المحاولات.

وفيما يلي نستعرض لكم مقاطع فيديو تداولها نشطاء حول محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء، إلا أنه لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها: