3 قتلى و150 مصابا في اشتباكات حول مقر الحكومة ببغداد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين مصرعهم، وأصيب 150 آخرين خلال الاشتباكات التي وقعت في بغداد، الاثنين، وفقًا لما قاله علي أكرم البياتي المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.

وبحسب متظاهرين لـCNN، فإن قوات الأمن العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع المتظاهرين الذين حاولوا اختراق مكاتب ومقرات تابعة للحكومة في العلاوي، وهي منطقة تجارية في وسط بغداد، كما كان المتظاهرون يحاولون السيطرة على جسر الأحرار.

وجسر الأحرار هو طريق استراتيجي يتصل بالعديد من المكاتب والوزارات الحكومية العراقية بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وقُتل أكثر من 270 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في العراق في أوائل أكتوبر / تشرين الأول الماضي، على خلفية البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية، فيما يطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بتقديم استقالتها.