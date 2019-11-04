الحكومة الإسرائيلية تعلن عودة السفير الأردني خلال أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عودة السفير الأردني إلى تل أبيب خلال الأيام، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على "تحويل المواطنين الأردنيين الاثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية"، حسبما ورد بتغريدة في حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر.

وأضاف حساب رئيس الوزراء، أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك اتفق مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية الخاصة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين، مؤكدا أن "إسرائيل تعتبر علاقاتها مع الأردن حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط، وهي ستواصل العمل على صون أمن المنطقة".

كان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعلن، في وقت سابق، الاثنين، استعادة المواطنين الأردنيين المحتجزين لدى إسرائيل خلال أيام.

وقال الصفدي في تغريدة له على تويتر، إن إسرائيل تعهدت، بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

كانت مملكة الأردن استدعت سفيرها في تل أبيب، قبل أيام، احتجاجا على ما قالت إنه اعتقال إسرائيل "غير القانوني وغير الإنساني" للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، ومماطلتها في الاستجابة لطلب الأردن الإفراج الفوري عنهما.