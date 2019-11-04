بعد "تفاخر" جبران باسيل من بعبدا.. ما حقيقة "لبنان بلد نفطي"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات جبران باسيل، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، بأنه فخور بتحويل لبنان إلى "بلد نفطي" تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح باسيل جاء في كلمة القاها أمام حشود من المؤيدين في منطقة بعبدا، حيث قال: "فخرنا أنّنا نجحنا بتحويل لبنان الى بلد نفطي رغم رغبات كثيرين يريدون ان نبقى قاصرين مالياً.."

ولكن ما حقيقة أن لبنان بلد نفطي؟

الموضوع برز في ديسمبر/ كانون الأول العام 2017، بتهنئة من رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري بأن لبنان بات بلدا نفطيا ناشرا مقطع فيديو يوضح هذا الإعلان، بتعليق كتب فيه: "مبروك للبنان، مبروك للبنانيين. لبنان بلد نفطي".

جبران باسيل حينها علق على هذه الأنباء قائلا في تصريحات نقلتها وكالة الانباء اللبنانية الرسمية حينها: " لبنان بلد نفطي يعني بلدا مستقلا، ونستطيع ان نعطيه امكانية لان يكون غير مرتبط بأحد ماليا، وسنعمل جميعا من اجل تقوية الاقتصاد والانطلاق به.. نحن مقتنعون انه علينا المحافظة على لبنان بعيدا عن المشاكل، وبالتأكيد هناك مشاكل نحن غير معنيين بها وجزء من تحصين لبنان، هذا الشيء الذي حصل في الموضوع النفطي."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريحات باسيل من بعبدا: