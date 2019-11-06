إسرائيل تطلق سراح الأردنيين المحتجزين لديها

القدس (CNN)-- أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الأردنيين المحتجزين لديها منذ أغسطس آب الماضي، ووصلا إلى الأراضي الأردنية.

وبثت صحيفة الغد الأردنية فيديو على المعبر بين الأردن وإسرائيل يظهر وصول هبة اللبدي وعبد الرحمن ميري إلى الأردن.

وقال ضيف الله الفايز المتحدث باسم الخارجية الأردنية، إنه سيتم نقل المواطنين الأردنيين إلى مركز الحسين الطبي لإجراء فحوصات طبية.

وكان في استقبال هبة اللبدي وعبد الرحمن ميري أثناء عبورهما معبر الملك حسين، عدد من أفراد عائلتيهما وأصدقائهما.

وكانت السلطات الإسرائيلية احتجزت اللبدي وميري في أغسطس آب الماضي للاشتباه فيهما.

ومن المقرر أن يعود السفير الأردني إلى تل أبيب كجزء من الاتفاق بين البلدين، بعد استدعاء السفير الاردني إلى عمان احتجاجا على احتجاز المواطنين الأردنيين.