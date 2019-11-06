الأردن: إصابة 8 أشخاص بينهم 4 سياح في حادث الطعن في جرش

عمان، الأردن (CNN)-- قال الناطق الرسمي باسم مديرية الامن العام في الأردن، إن 8 أشخاص أصيبوا في حادث الطعن بمنطقة جرش، ظهر الأربعاء.

وأضاف الناطق، أن من بين المصابين 4 سياح 3 يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة سويسرية، فيما أصيب 4 أردنيين بينهم ضابطان من مديرية الأمن العام ودليل سياحي وسائق حافلة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام، أن جميع المصابين يتلقون العلاج، وأن جميع الإصابات متوسطة باستثناء أحد ضباط الصف والسائحة المكسيكية واللذان يعانيان من إصابات بالغة.

من جانبه، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر لـCNN بالعربية، إنه تمت السيطرة على كافة الإصابات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تغادر السائحتين السويسرية والمكسيكية المستشفى، الخميس.

كانت قوات الأمن الأردنية، أعلنت القبض على شخص اعتدى بسكين على عدد من السياح في محافظة جرش.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن "شخصا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه".

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه "جرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج". وتابع بالقول إنه "جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبدأت التحقيقات معه".

ولم يتضح بعد دوافع مرتكب الحادث، إذا ما كانت دوافع جنائية أم متعلقة بالإرهاب، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول الحادث.