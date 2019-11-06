مسؤول لـCNN: شقيقة البغدادي عاشت في سوريا كلاجئة بوثائق مزورة

كل ما قد يجب أن تعرفه عن شقيقة أبوبكر البغدادي واعتقالها

أعزاز، سوريا (CNN)-- قال حسن الحسين قائد شرطة الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا لـCNN، إن رسمية عواد شقيقة زعيم تنظيم داعش القتيل أبو بكر البغدادي وعائلتها كانوا يعيشون في شمال سوريا كلاجئين بوثائق مزورة وأسماء مختلفة.

وأضاف الحسين، أن شقيقة البغدادي وعائلتها وصلوا إلى أعزاز في شمال سوريا قبل نحو 6 أشهر، وكانوا يندمجون مع العدد الكبير من النازحين داخليا في المنطقة.

وأوضح قائد شرطة الجيش الوطني السوري لـCNN، أن هذا الأمر يعتاد عليه أفراد تنظيم داعش وأسرهم، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني السوري مستمر في البحث عن قيادات داعش التي تحاول الاختباء بين النازحين.

وقال حسن الحسين، إن شقيقة البغدادي وأسرتها ربما جاءت من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، شرق نهر الفرات.

وكان مسؤولون أتراك قالوا لـCNN، إن شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها، ألقي القبض عليهم في بلدة عزاز شمال سوريا، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي وشقيقته.