ترامب: اجتماعات سد النهضة سارت بشكل جيد والمناقشات مستمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اجتمع، الأربعاء بممثلي مصر إثيوبيا والسودان للمساعدة في النزاع بين البلدان الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف ترامب في تغريدة له على تويتر، أن الاجتماعات سارت بشكل جيد، مشيرًا إلى أن المناقشات ستستمر خلال اليوم، على حد وصفه.

وكتب ترامب، في تغريدة له على تويتر، "لقد عقدت للتو اجتماعًا مع كبار ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، أحد أكبر وأضخم السدود في العالم، والذي يتم بناؤه حاليًا، سارت الجلسة بشكل جيد وستستمر المناقشات خلال اليوم!".

وجاءت مشاركة الرئيس الأمريكي في المفاوضات، بعدما أعلنت مصر، فشل مفاوضاتها المباشرة مع إثيوبيا والسودان فيما يتعلق بالجانب الفني الخاص ببناء السد وسنوات ملء بحيرته بما لا يؤثر على حصص دولتي المصب مصر والسودان.