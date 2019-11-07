دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وجود مجلس شورى منتخب في قطر بأنه "صمام أمان"، وذلك في تعقيب على كلمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في مجلس الشورى.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ حمد، الأربعاء، قال فيها: "كان اليوم خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطابًا شاملا ً وعميقاً بمعانيه الداخلية والخارجية وفي الشأن الداخلي كان إعلان تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس الشورى هي بمثابة العهد الذي تم بين الشعب بالتراضي حينما صوّت للدستور.. كثير ممّن أعرفهم من القطريين ليسوا بمهتمين ولكنني أعتقد أن وجود مجلس شورى منتخب هو صمام أمان مكمل للسلطات التنفيذية والقضائية".

الشيخ تميم أشاد في خطاب له امام مجلس الشورى، الثلاثاء، بدور القطريين في مواجهة الأزمة، قائلا: "وقف الشعب القطري بشهامته المعروفة وقفة رجل واحد دفاعا عن سيادة وطنه ومبادئه فهو يدرك أن التفريط باستقلالية القرار يقود إلى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته ومضت مسيرتنا الوطنية بخطوات واثقة في تنفيذ البرامج التنموية على النحو المرسوم لها".

وأضاف: "لقد ذكرت من قبل أن هذا الحصار سيعزز من صمودنا وسيدفعنا للتعامل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه وهذا ما حصل فعلا... وتخطينا آثار الحصار السلبية ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. للسنة الثالثة على التوالي يستمر الحصار الجائر المفروض على قطر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الادعاءات التي سيقت لتبريره".