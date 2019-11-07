واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إن الولايات المتحدة لا تتلقى إيرادات من حقول النفط والغاز في شمال سوريا التي يتم تأمينها حاليًا من قبل مئات القوات الأمريكية، مؤكدًا في تصريحات صحفية، الخميس أنها تذهب لقوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد".

وأضاف جوناثان هوفمان أن "العائدات من هذا لن تذهب إلى الولايات المتحدة، إنها تذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية"، "لقد كنا في هذا المجال مع نفس مهمة منع داعش من استعادة تلك الحقول النفطية على مدى السنوات الأربع الماضية، هذه ليست مهمة جديدة، ويبدو أن الجميع يعتقدون أن هذا قد تغير، ليس هذا هو الحال".

من جانبه قال، بيل بيرن نائب مدير الأركان المشتركة، رداً على سؤال حول ما الذي ستفعله الولايات المتحدة إذا ما حاول النظام السوري أو الروسي أو غيره من الجهات الفاعلة في سوريا، الاستيلاء على حقول النفط والغاز من الولايات المتحدة، "يحتفظ قادتنا دائمًا بحق والتزام الدفاع عن النفس عندما يواجهون عملاً عدائيًا أو يبدون نوايا عدائية".

كما قال بيرن إن وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، متماسك "بشكل عام"، مشيرًا إلى وقوع "بعض المناوشات"، على حد وصفه