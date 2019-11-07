انتخاب خليفة بن زايد رئيسا للإمارات للمرة الرابعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد المجلس الأعلى الاتحادي في الإمارات، الأربعاء، انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسا للدولة وذلك لفترة ولاية رابعة تمتد لخمس سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "أعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله داعيا المولى عز و جل أن يحفظ سموه و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم".

وذكر تقرير الوكالة الإماراتية إلى أن الشيخ خليفة انتخب رئيسا للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، لافتة إلى أن الشيخ خليفة "رافق باني نهضة الامارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في مرحلة التأسيس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.."

وأضافت الوكالة أنه "تسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد المؤسس وقاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التي ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محليا وعالميا".