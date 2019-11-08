نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" صورة للمتهمين بقضية التجسس لصالح المملكة العربية السعودية والموظفان السابقان في شركة تويتر.

وقدمت الـFBI معلومات عن السعوديين، هي كما يلي:

أحمد سعد المطيري:

يعرف أكثر باسم أحمد الجبرين، مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2014 و2015 يزعم أن المطيري كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية، المعلومات المسروقة تتضمن عناوين بريد إليكتروني وأرقام هاتف وعناوين انترنت لمعارضين سعوديين ومنتقدين للحكومة السعودية وغيرهم.

وفي وثيقة الادعاء، المطيري اتهم أيضا بالعمل بين موظفي تويتر وبين الحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

علي حمد الزبارة:

مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية، في العام 2015 يزعم أن زبارة كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية.

ووفقا للدعوى المرفوعة، الزبارة وهو مهندس ويب تمكن من الدخول إلى معلومات لأكثر من 6000 مستخدم بتويتر، ونظرا لدوره في الشركة فإن الزبارة قادر على تحديد عناوين الـIP للمستخدمين المستهدفين بالإضافة غل بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وقائمة بكل نشاطاتهم على تويتر بأي وقت.