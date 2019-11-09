دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات المصرية ما توصلت إليه من تحقيقات في قضية الفتاة المصرية شهد كمال حسين، الطالبة بكلية الصيدلة في جامعة قناة في السويس، والتي اختفت قبل العثور على جثتها في نهر النيل، الجمعة.

وفقا لتقرير بوابة الأهرام فإنه وبتاريخ 7 الجاري "تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، عن العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة في العقد الثاني من العمر ترتدي ملابسها بالكامل، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام".

وأضاف التقرير أنه وبتوقيع الكشف الطبي فإن "سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة".

ونقل التقرير على لسان والدها، أحمد كمال حسين محمد، بعد التعرف على جثتها أن شهد "كانت تعاني مرضًا نفسيًا ’وسواس قهري‘، وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحدًا".

وذكر الأهرام أن والدها وهو مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء، قدم بالإبلاغ عن غياب ابنته حيث إنها "عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجاري، لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وإنه لا يتهم أو يشتبه في غيابها جنائياً، وقد تم النشر عن الغائبة في حينه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم".