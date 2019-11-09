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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجه الادعاء الفيدرالي في سان فرانسيسكو الأمريكية، الأربعاء، تهما بحق كل من السعوديان، أحمد المطيري وعلي الزبارة، بالتجسس لصالح المملكة ومخالفة قوانين التسجيل كعميل لحكومة أجنبية.

أحمد المطيري (يمين) بصورة التقطت العام 2016/ علي الزبارة (يسار) بصورة التقطت العام 2015 وفقا للـFBI

شركة تويتر التي تستند القضية على تهريب المتهمين معلومات عن مستخدمين معارضين للحكومة السعودية تشمل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني بالإضافة إلى عناوين الانترنت لهم "IP addess" قالت في بيان: "نتفهم المخاطر الجمّة التي يواجهها العديد من مستخدمي تويتر لمشاركة مبادئهم مع العالم، وتحميل هؤلاء في السلطة المسؤولية. لدينا أدوات لحماية خصوصياتهم وقدرتهم على عملهم المهم.."

وأكدت الشركة في بيانها: "نحن ملتزمون بحماية هؤلاء الذين يستخدمون خدماتنا للمطالبة بالمساواة والحريات الشخصية وحقوق الإنسان.."

ويذكر أنه وبحسب الدعوى كان دور علي الزبارة بالإضافة على شخص ثالث يدعى، أحمد أبوعمو (مواطن أمريكي)، باستغلال قدرتهما كموظفين في تويتر لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة عن منشقين ومعارضين للنظام السعودي.

أما أحمد المطيري فمتهم بالعمل كوسيط بين موظفي تويتر والحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

وحاولت CNN التواصل مع السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، للحصول على تعليق.