أبرز 3 نقاط للمقررة الأممية عن ظروف وفاة رئيس مصر الأسبق محمد مرسي

مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريرا حول الظروف المحيطة بوفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، عقب جلسة محاكمة.

أغنس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء المشرفة على هذا التقرير قالت في تعليق على صفحتها بتويتر: "مصر: الرئيس السابق مرسي كان محتجزا بظروف يمكن وصفها فقط بأنها وحشية. آلاف المحتجزين الآخرين في مصر قد يكونون معرضين لخروقات عديدة لحقوقهم الإنسانية وحياة العديد منهم قد تكون مهددا بدرجة عالية."

تعليق كالامارد جاء مع نشرها للتقرير المنشور على موقع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفيما يلي نقدم لكم أبرز 3 نقاط بالتقرير:

1- الدكتور مرسي كان محتجزا في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم.

ولم يسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة الوحيدة التي يسمح له بها بالتحرك خارجا، أجبر على النوم على أرضية خرسانية مع بطانية أو بطانيتين فقط للحماية ولم يسمح له الوصول إلى كتب أو صحف أو مواد مكتوبة أو راديو.

2- الدكتور مرسي حرم من أدوية منقذة للحياة وعناية طبية.

وضعه وأنه مصاب بداء السكري وضغط الدم العالي. تدريجيا فقد البصر في عينه اليسرى. وتعرض لغيبوبة السكري المتكررة والاغماء مرارا وتكرارا وأصيب بالعديد من حالات تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

3- السلطات (المصرية) حُذرت مرارا.

ظروف سجن الدكتور مرسي تقوض بصورة تدريجية من وضعه الصحي لدرجة تقود لقتله. لا توجد أي أدلة على أنهم تعاملوا للتطرق إلى هذه المخاوف حتى مع توقع هذه العواقب.