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نشر الأحد ، 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2019

ما هي حيل التجسس التي يجب اتباعها للقيام بمراقبة فعالة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عقدت جلسة استماع، الجمعة، بقضية اتهام أحمد أبوعمو، المحتجز في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، والمتهم بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية خلال عمله في تويتر.

زينة، زوجة أحمد أبوعمو (وسط الصورة)

في جلسة الاستماع، أمرت القاضي بإطلاق سراح أبوعمر المحتجز منذ الثلاثاء، مع وضع جهاز تعقب GPS لمراقبته، حتى موعد المحاكمة، وحصر مناطق تنقله بين واشنطن وكاليفورنيا.

ويواجه أبوعمو وهو أمريكي الجنسية ويبلغ من العمر 41 عاما، تهما بأنه عميل لحكومة أجنبية لصالح المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تزويد مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" وثائق مزورة.

زوجة أبوعمو وصفته بـ"الاب العظيم" لأطفالها الثلاثة، قائلة إنها تعتمد عليه "عندما يتعلق الأمر بأطفالها بسبب مشاكل بصحتها العقلية" على حد تعبيرها.

ويذكر أنه وبحسب الدعوى كان دور علي الزبارة إلى جانب أحمد أبوعمو، باستغلال قدرتهما كموظفين في تويتر لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة عن منشقين ومعارضين للنظام السعودي.

أما أحمد المطيري فمتهم بالعمل كوسيط بين موظفي تويتر والحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

وحاولت CNN التواصل مع السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، للحصول على تعليق.