دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تغريدة للكاتب والمحلل السياسي السعودي، تركي الحمد حول الأسرة المالكة في السعودية، وتأكيده على أنها "أصبحت جزءا من النسيج السياسي والاجتماعي في تاريخ الجزيرة"، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الرابع على التوالي.

تغريدة الحمد التي نشرها بتاريخ الـ7 من الشهر الجاري، قال فيها: "لك أن تحب الاسرة المالكة في السعودية أو تكرهها، ذاك شأنك، وهي أسرة ككل الأسر الممتدة، فيها السليم والعليل، الفاسد والصالح، وفيها ايضا المتردية والنطيحة، ولكنك لا تستطيع أن تتجاوز حقيقة أن هذه الأسرة أصبحت جزءا من النسيج السياسي والاجتماعي في تاريخ الجزيرة، ولا مستقبل لها بدونها.."

وتابع الحمد قائلا: "ميزة السعودية على مر الزمن، وخاصة في هذا الزمن، انها لا تكابر.. فإن كان هنالك خطأ اعترفت به، وسعت لإصلاحه.. هذا هو وطني.. وانا فخور به.. فليس العيب أن ترتكب الاخطاء، ولكن العيب في عدم الاعتراف بها ومحاولة إصلاحها.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات على هذه التغريدة: