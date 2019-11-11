تركيا تبدأ ترحيل مقاتلي داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول عن متحدث الداخلية التركية، إعلانه بدء ترحيل معتقلي تنظيم داعش الأجانب المحتجزين في شمال شرق سوريا إلى بلادهم، مشيرًا إلى أنه سيتم، الاثنين، ترحيل اثنين أحدهما ألماني والآخر دنماركي، فيما تم ترحيل أمريكي.

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم داعش إلى دولهم حتى إذا تم سحب جنسياتهم الأوروبية، منتقداً نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.

وقال صويلو في تصريحات صحفية، في وقت سابق " سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا".

وكان الوزير التركي أكد أن عناصر داعش المقبوض عليهم خلال عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، سيتم نقلهم إلى السجون أو المعسكرات في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، أن تركيا تحتجز أكثر من 1200 من مقاتلي تنظيم داعش في السجون التركية، بالإضافة إلى شقيقة وزوجة زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي، فيما أعلن مسؤولون أتراك اعتقال أكثر من 280 عنصرا من التنظيم في سوريا.