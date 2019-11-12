الصحة الفلسطينية: مقتل 7 في غزة نتيجة غارات جوية إسرائيلية

لحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة في أحد الطرق بإسرائيل

اكتشاف آثار قديمة لمدينة في إسرائيل تضم 6 آلاف شخص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قُتل 7 أشخاص في قطاع غزة، الثلاثاء، نتيجة لغارات جوية إسرائيلية، وفقا لما ذكره مسؤولو وزارة الصحة الفلسطينية.

ومن بين هؤلاء القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، الذين لقوا حتفهم في الضربة الإسرائيلية الأولى، فضلا عن 4 آخرين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك، يقول مسؤولو الصحة إن 45 شخصًا أصيبوا، بعضهم إصابتهم خطيرة.

في حين قال الجيش الإسرائيلي إن حوالي 190 صاروخًا أُطلقت من قطاع غزة، الثلاثاء، مضيفا أن عشرات الصواريخ تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، فيما سقط أكثر من نصف الصواريخ في مناطق مفتوحة.

وأشارت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة عندما تجنبت سيارتهم بصعوبة إصابة صاروخ سقط على المشارف الشرقية لمدينة أشدود.

ولفتت خدمات الطوارئ أكثر من 40 شخصًا آخرين تم علاجهم، حيث أصيبوا بالإجهاد أثناء الركض إلى ملاجئ خلال القصف الصاروخي.