الأردن.. المشاهد الأولى لحادثة طعن عدد من السياح في جرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت صحيفة الرأي الأردنية، إن المخابرات الأردنية ألقت القبض على شخصين بتهمة التخطيط لاستهداف عاملين في السفارتين الإسرائيلية والأمريكية، بالإضافة إلى استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بمنطقة الجفر.

ووفق لائحة الاتهام التي حصلت عليها الصحيفة من محكمة أمن الدولة في الأردن، فإن المتهمين كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية باستخدام أسلحة نارية، كما كانا يخططان لعمليتي طعن ودهس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة المخابرات الأردنية ألقت القبض على المتهمين في يوليو تموز الماضي.

وأحيل المتهمان، اللذان لم تحدد الصحيفة هوياتهما، إلى محكمة أمن الدولة التي وجهت لهما تهم التآمر للقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة، بحسب الصحيفة، الأحد الماضي، فيما نفى المتهمان التهم الموجهة لهما.

وقالت الصحيفة، نقلا عن لائحة الاتهام، إن أحد المتهمين في الأربعينيات من عمره بينما الآخر في الثلاثينيات، مشيرة إلى أن المتهمين روجا لتنظيم داعش من خلال تطبيق تليجرام، بعدما اقتنعا بأفكاره في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن لائحة الاتهام، أن المتهمين عاينا موقعي السفارتين الإسرائيلية والأمريكية تمهيدًا لاستهدافهما باستخدام مركبات وأسلحة نارية.