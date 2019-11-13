راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب في تونس بـ123 صوتا

وفاة بن علي.. رئيس تونس الأسبق من الاستبداد إلى الهرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، برئاسة مجلس نواب الشعب التونسي بعد حصوله على 123 صوتا.

وجاء فوز الغنوشي برئاسة مجلس نواب الشعب التونسي بعد التصويت الذي جرى خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية من 2019 وحتى 2024.

ويتسلم الغنوشي هذا المنصب خلفا لعبد الفتاح مورو الذي تولى المنصب بالإنابة في 25 يوليو/تموز الماضي، بعد أن كان نائبا لمحمد الناصر من حزب نداء تونس.

ويشكل مجلس نواب الشعب في تونس الغرفة الوحيدة من البرلمان التونسي وقد تم تأسيسه عام 2014 استنادا إلى الدستور الجديد والذي صيغ بعد الحراك الشعبي الذي أسقط حكم زين العابدين بن علي عام 2011.

يذكر أن الغنوشي عضو في مكتب الإرشاد العام العالمي التابع لجماعة الإخوان المسلمين وقد عاد إلى تونس في أعقاب إسقاط حكم بن علي بعد أن نُفي إلى العاصمة البريطانية لندن في بداية التسعينيات من القرن الماضي.