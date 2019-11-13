ارتفاع وفيات الغارات في غزة.. وأكثر من 220 صاروخا باتجاه إسرائيل

القدس (CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إن شخصين قتلا في غارات إسرائيلية منفصلة، في الوقت الذي أعلنت فيه سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تبعية هذين الشخصين لها.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن أحد الشخصين، اُستهدف بعد أن شوهد وهو يستعد لإطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل.

وبعد ليلة من الهدوء النسبي في قطاع غزة والمناطق المحيطة به، استؤنفت الهجمات الصاروخية والغارات الجوية، الأربعاء، مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، على خلفية استهداف قياديين للحركة في غزة والعاصمة السورية دمشق، الثلاثاء.

ووفقًا لمسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 12 شخصًا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ صباح الثلاثاء، وتشمل هذه الأرقام 6 أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي من بينهم بهاء أبو العطا الذي قُتل مع زوجته في غارة الاغتيال التي كانت سببا في التصعيد.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن أكثر من 220 صاروخًا أطلقوا من قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، باتجاه مدن وسط وجنوب إسرائيل، فيما يؤكد الجيش الإسرائيلي اعتراض 90% من هذه الصواريخ.