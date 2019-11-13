"إذا ما في عندن اوادم بهالدولة يروحوا يهاجروا".. رئيس لبنان يشعل تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، مساء الثلاثاء، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها حول الأزمة والمظاهرات التي تشهدها بلاده قائلا: "إذا ما في عندن اوادم بهالدولة يروحوا يهاجروا".

مكتب رئاسة الجمهورية قال في تعقيب على تويتر: "توزع وسائل اعلامية ووسائل تواصل اجتماعي كلاماً محرفاً من حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الفقرة المتعلقة بوجود قائد للحراك الشعبي ورد فيها: ’اذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا‘.. الصحيح ان الرئيس عون قال انه إذا لم يكن هناك ’اوادم‘ من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لانهم بهذه الحالة لن يصلوا الى السلطة. فاقتضى التوضيح منعاً لاي التباس او سوء استغلال".

جاءت هذه التصريحات في حوار تلفزيوني من قصر بعبدا، حيث قال: "لم أصل الى موقع الرئاسة إلا لكي أبني دولة، أنا مستقبلي ورائي ولا أبحث عنه ولا أريد تحصيل أمور مادية. تاريخي النضالي كلفني 15 عاما خارج بلادي من أجل الحرية والسيادة والاستقلال. الان جاءت مرحلة بناء الدولة والاقتصاد، ولم يكن هناك من تجاوب معي".

وتابع قائلا: "وجهت ندائي الى المتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات، وطلبت منهم البقاء في الساحات حتى يساعدونني، إلا أنني لا أجد تجاوبا.. أنا مكبل بتناقضات الحكم والمجتمع، والخلايا الفاسدة أيضا مطوقة. الان الشعب نهض وأصبح هناك مرتكز لفرض الإصلاحات".

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