تداول مقطعي فيديو لـ"مطلق نار" في جل الديب اللبنانية وسيارة توزع أسلحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطعي فيديو، الأربعاء، يُظهر أولهما رجلا يطلق النار باستخدام بندقية في منطقة جل الديب في محافظة جبل لبنان، في حين أبرز الثاني ما قال المغردون إنها سيارة توزع أسلحة في المنطقة ذاتها.

ونشر مغردون مقطع فيديو يظهر فيه رجل يحمل بندقية ويطلق النار دون أن تتبين الجهة أو المجموعة التي كان يستهدفها في جل الديب، التي تعد إحدى المناطق التي شهدت مظاهرات حاشدة منذ بدء الحراك في لبنان منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتداول بعض المغردين لاحقا صورة قالوا إنها لمطلق النار وقد بدت علامات الضرب المبرح على وجهه، إذ أشار المغردون إلى أنه تعرض للضرب من قبل مجموعة من المتظاهرين.

من جانبه، ناشد أحد المغردين الأجهزة الأمنية للتدخل من أجل القبض على أشخاص يستقلون سيارة توزع أسلحة في جل الديب، وفقا لما ظهر في مقطع الفيديو.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد ظهر في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، وأطلق بعض التصريحات التي زادت من حدة غضب المتظاهرين في الشوارع والساحات اللبنانية.