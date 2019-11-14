دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ظهرت المصرية أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة العياط"، والتي برز اسمها بقضية قتل سائق حافلة حاول اغتصابها، مع الإعلامي، وائل الأبراشي، لافتة إلى مخاوفها وما تشعر به.

فتاة العياط: خدت براءة بس زعلانة.. ومش قادرة أنسى اللي حصل فتاة العياط: خدت براءة بس زعلانة.. ومش قادرة أنسى اللي حصل #كل_يوم #ON_E #مصر_أمام_العالم Posted by OnEnt on Wednesday, November 13, 2019

وقالت أحمد البالغة من العمر 15 عاما في المقابلة التي أجراها الأبراشي على قناة OnEnt: "أنا دايما بشوف كوابيس وأنا نايمة والي بيجي جمبي بدون ما اشوفه بتخض يعني، دايما متصورة الي حصل قدامي ومش قادرة أنسى الي حصل خالص، أنا خدت البراءة بس برضه زعلانة وكل ما افتكر الموضوع بزعل أكثر وبخاف أكثر، أنا رجعت لبابا وماما بس برضه خايفة.."

وتابعت قائلة: "ببقى حاسة اني قاعدة وهو معايا وببقى خايفة جدا كل ما افتكر شكله وكل لما بفتكر اني شفته وأنا مع الحكومة يعني المنظر كان يعني.. نفسي انسى الي حصل بس مش قادرة".

ويذكر أن تصريحات "فتاة العياط" تأتي بعد قرار النائب العام المصري، مساء الثلاثاء، حفظ التحقيق، وأنه "لا وجه لإقامة دعوى جنائية" ضد أميرة أحمد، مؤكدا أنها "كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها"، بحسب ما ورد في بيان النيابة العامة المصرية.