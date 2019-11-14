دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلف الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، حكومة الشيخ جابر مبارك الصباح، بتكليف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقبل أمير الكويت، استقالة الحكومة، الخميس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وكان الشيخ جابر مبارك الصباح، تقدم باستقالة حكومته إلى أمير البلاد، صباح الخميس، لـ"يتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري"، بحسب بيان الحكومة.

وفي سياق متصل، قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي إنه "نقل للقيادة السياسية رأي عدد كبير من النواب بأن المشكلة في الفريق الحكومي هو عدم التجانس وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس".

وأضاف الغانم وفقا لما نشره مجلس الأمة الكويتي في حسابه على تويتر، ردا على سؤال عن حل المجلس: "حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد لكن بالنسبة لما أخبرني سموه لا أعتقد أن هناك أي نية لحل المجلس في الوقت الحالي إنما الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي".

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري في مجلس الأمة، خلال استجواب لها، وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلب لسحب الثقة من الوزيرة الكويتية وكذلك وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، على خلفية أزمة الأمطار، حيث وجهت انتقادات لأداء الحكومة في التعامل مع هطول الأمطار في الكويت خلال الأيام الماضية.