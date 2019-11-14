دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر كلا من ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن زايد ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن والشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة الإماراتي.

طغت التعليقات الإيجابية على تغريدات النشطاء حول الصورة معتبرين أنها تمثل صفحة جديدة بملف الأزمة الخليجية التي تشهدها قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى إلى جانب مصر.

الصورة المتداولة تعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2016 وأعاد نشرها حينها الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي على صفحته بتويتر، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

اللقاء وقع في العاصمة السعودية، الرياض، وجمع حينها أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في عمان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، وفقا لتقرير صحيفة البيان المنشور بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الصورة: