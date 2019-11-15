مقتل 4 متظاهرين وإصابة 20 آخرين في اشتباكات بوسط بغداد

"التوك توك".. كيف أصبح رمزًا للاحتجاجات في العراق؟

مقتل 4 متظاهرين في اشتباكات عنيفة مع الأمن في العراق

اشتباكات عنيفة بين المحتجين العراقيين وقوات الأمن في بغداد

بغداد، العراق (CNN)-- لقي ما لا يقل عن 4 متظاهرين مصرعهم، وأصيب 20 خلال المظاهرات العنيفة في وسط بغداد، الجمعة، حسبما أفاد أعضاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق لـCNN.

وواجه عشرات المتظاهرين قوات الأمن العراقية في ميدان الخلاني، على بعد مئات من الأمتار من ساحة التحرير في وسط بغداد.

ويواصل الآلاف اعتصامهم في ساحة التحرير في وسط بغداد، للمطالبة برحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط لا تخضع للمحاصصة الطائفية.

وبحسب منظمات حقوقية وهيئات حكومية، لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم في الاحتجاجات التي بدأت منذ قرابة الشهر في العاصمة بغداد ومدن أخرى ذات أغلبية شيعية في جنوب البلاد.

وتجاوز عدد المصابين في الاشتباكات المستمرة بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية طوال الشهر الماضي، حوالي 15 ألف مصاب.

وبدأت المظاهرات في بغداد وعدة مدن عراقية، احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلد الغني بالنفط، بالإضافة إلى الفساد وارتفاع معدلات البطالة.

وأعربت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، عن استعدادها لتقديم الاستقالة بشرط التوافق داخل البرلمان العراقي على اختيار البديل.

وفيما ينفي الجيش العراقي استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، تقول تقارير حكومية إن الاستخدام العنيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي يتسبب في مقتل مئات المتظاهرين.