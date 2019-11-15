دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جبران باسيل، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في لبنان إذا ما نال تأييد الأحزاب الرئيسية.

وأضاف باسيل رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، في تصريحات تليفزيونية، أن المشاورات بشأن تسميته ليكون خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ستبدأ الاثنين المقبل.

وأضح باسيل "أؤكد أننا كنا على اتصال مع الوزير الصفدي وقد قبِل تولي منصب رئيس الوزراء إذا حدث اتفاق مع القوى السياسية الفاعلة في البلاد على تسميته رئيسا لحكومة لبنان"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تفض المشاورات النيابية إلى تسمية الصفدي، ستستمر المشاورات حتى الاتفاق على اسم آخر.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التوافق على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة في لبنان جاء في اجتماع بين تيار المستقبل، الذي يقوده الحريري، والتيار الوطني الحر برئاسة باسيل، وحزب الله وحركة أمل، وهي التيارات السياسية المشكلة لحكومة تصريف الأعمال الحالية في لبنان.

وتولى الصفدي، البالغ من العمر 75 عاما، في حكومة نجيب ميقاتي في الفترة بين عامي 2011 و2014، منصب وزير المالية، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة 2008 وحكومة الحريري 2009.

وقبل أسابيع بدأت مظاهرات ضخمة في مدن لبنانية عدة للمطالبة بإقالة حكومة سعد الحريري زعيم تيار المستقبل، كما طالب المحتجون المستمرون في اعتصامهم في العاصمة بيروت ومدن أخرى بإسقاط نظام المحاصصة السياسية الطائفية في لبنان واختيار حكومة كفاءات ليس لها ولاءات سياسية.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في تغريدات بحساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن مشاورات تشكيل الحكومة اقتربت من الانتهاء، معربًا عن أمله في إعلان تشكيل الحكومة خلال أيام.

وأكد الرئيس عون، أن مطالب المتظاهرين هي أول أهداف الحكومة اللبنانية المقبلة.