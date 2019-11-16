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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهم المدعي العام الإيراني، المتظاهرين الذي خرجوا إلى الشوارع في مناطق إيرانية عدة بـ"الفوضويين" متعهدا بالتصدي بـ"كل حزم" لهم ومعتبرا ما يقومون به "جريمة".

وقال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إن المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع للاحتجاج على رفع أسعار البنزين "فوضويون" ووصف الاحتجاجات بـ"أعمال الشغب"، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية.

وأشار منتظري إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر "جريمة" وفقا لأحكام القانون لافتا إلى أن "قوى الأمن الداخلي ترى من واجبها وفقا للقوانين التصدي للمخلين بالنظام العام".

وأعرب المدعي العام الإيراني عن ثقته بأن من يدعون إلى التظاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي لن يؤثروا على الشعب الإيراني، واصفا إياهم بـ"عملاء الأجنبي والتيارات المناهضة للدولة"، وفقا لفارس.

وقال منتظري إن الجهات القضائية في إيران ستتصدى بـ"كل حزم" لمن وصفهم بـ"المخلين بالنظام العام" أو من يحاولون "ضرب استقرار الشعب"، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني سيتصدى لـ"الفوضى"، على حد تعبيره.

و;كانت قد اندلعت احتجاجات في مدن إيرانية عدة، إثر القرار المفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين، الجمعة، والتي قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية إن عائداتها ستذهب لمساعدة أسر إيرانية.