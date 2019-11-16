العراق يغلق منفذا حدوديا مع إيران تلبية لرغبة طهران

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في دقيقتين.. ماذا يحدث بمظاهرات العراقيين والغضب ضد إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أغلق العراق منفذا حدوديا مع إيران أمام المسافرين بناء على رغبة الحكومة الإيرانية نظرا للاحتجاجات التي يشهدها البلدان، وفقا لما قاله الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي لـCNN.

وقال القيسي إن عملية إغلاق المعبر جاءت بناء على طلب من الحكومة الإيرانية وسيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن هذه العملية لن تؤثر على حركة البضائع بين البلدين.

ويقع معبر الشلامجة الذي تم إغلاقه على 30 كم شرق مدينة البصرة التي تشهد احتجاجات دموية منذ الأسبوع المنصرم، وجنوب غرب محافظة خوزستان الإيرانية.

واندلعت احتجاجات في مدن إيرانية عدة، مساء الجمعة، كرد فعل على إعلان الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، الخميس، عن رفع أسعار الوقود قبل فصل الشتاء.

وتوعد المدعي العام الإيراني المتظاهرين بالتصدي لهم بـ"كل حزم" واصفا إياهم بـ"الفوضويين" و"العملاء للأجنبي" ومعتبرا أن احتجاجاتهم تشكل "جريمة" وفقا للقانون، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية.