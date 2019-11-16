جيش إسرائيل يضرب أهدافا لحماس بعد إطلاق صاروخين على بئر السبع

لحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة في أحد الطرق بإسرائيل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي، ضرب أهداف لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، وذلك ردا على إطلاق صاروخين من القطاع استهدفا منطقة بئر السبع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير أنه وخلال "ساعات الليلة الماضية أغارت مقاتلات حربية وطائرات أخرى على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ومن بينها معسكر ومجمع عسكري استخدمته القوة البحرية لحماس، بالإضافة إلى بنية تحتية تحت أرضية".

وأضاف التقرير أن هذه الغارات "جاءت ردا على قيام إرهابيين فجرا بإطلاق رشقة صاروخية على مدينة بئر السبع ومحيطها. وقد أصيب عدد من الأشخاص بالهلع، أو بجروح طفيفة عندما سقطوا خلال ركضهم إلى الغرف الآمنة".

وحمّل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، حركة حماس مسؤولية الاعتداءات مؤكدا أنه "ينظر ببالغ الخطورة الى إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وفقا لتقرير الهيئة الإسرائيلية.