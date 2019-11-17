دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، إن هناك من يتعمد "زرع ألغام" على طريق تشكيل الحكومة الجديدة، على حد تعبيره، وذلك بهدف تحقيق تغيير بالمعادلات السياسية بين القوى في الدولة.

وأوضح قاووق وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قائلا: "هناك من يتعمد زرع الألغام في طريق تشكيل الحكومة، وهدفه تغيير المعادلات السياسية بين القوى الأساسية في البلد، ومهما كان شكل الحكومة وأيا كان رئيسها، لبنان لن تكون فيه حكومة بإملاءات أميركية، تعمل على تنفيذ الرغبات الأميركية على حساب المصالح اللبنانية، وبالتحديد على حساب قوة لبنان في المقاومة".

وتابع قائلا: "نحرص ونعمل بمسؤولية لأجل تشكيل حكومة موثوقة قادرة على إنقاذ البلد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف مزاريب الهدر واستعادة المال المنهوب، شرط ألا نجر البلد إلى الفتنة وألا يكون هناك أي تسلل أميركي لتحقيق أي هدف يخدم العدو الإسرائيلي ويستنزف قوة لبنان في المواجهة".

واردف قاووق: "السياسة الأميركية والإعلام الإلكتروني السعودي عملوا على دفع المواطنين إلى التصادم في الشارع، وكانوا ينتظرون أن تشتعل الفتنة بين اللبنانيين، وأمام هذه الرهانات والتدخلات الخارجية، أصبح الموقف أكثر صعوبة وتعقيدا، لذلك كان حزب الله حريصا على إنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية وقطع الطريق على الرغبات والإملاءات الأميركية التي تدفع لبنان نحو الفتنة".