خامنئي يعلن دعم قرار السلطات الثلاث وخطة تقنين استهلاك الوقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، الأحد، عن دعمه لقرار السلطات الثلاث وخطة تقنين استهلاك الوقود التي اتخذها رؤساء السلطات الثلاث في الدولة، وهو ما دفع بخروج مظاهرات احتجاجية في عدد من المدن والمناطق بإيران، منذ الجمعة.

جاء ذلك خلال درس فقهي لخامنئي وفقا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية، ذاكرة أن خامنئي أكد على أنه "ليس من أصحاب الاختصاص في هذا المجال كما أن آراء الخبراء متفاوتة، لكنه بالمحصلة يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث"، وقال: "رؤساء السلطات الثلاث اتخذوا قرارهم بناء على دراسة دقيقة وبالتالي لابد من تطبيقه".

وأضاف خامنئي قائلا: "من المؤكد أن بعض المواطنين مستاؤون من هذا القرار ولربما يلحق الضرر ببعضهم إلا أن أعمال التخريب واحراق الممتلكات ليس من عمل المواطنين بل عمل الأشرار"، لافتا على أن "المناوئين للثورة والاعداء يروجون دائما لمثل هذه الاعمال التخريبية ويعملون على ذلك حاليا".

وكان عبدالرضا فضلي، وزير الداخلية الإيراني، قد أكد على أن القوى الأمنية "ستتصدى بحزم" لمن يخل بأمن وراحة المواطنين الإيرانيين إن واصلوا الأعمال المثيرة للفوضى والشغب على حد تعبيره، لافتا إلى أن القوى الأمنية "عملت لغاية الآن على ضبط النفس".