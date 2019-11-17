السفارة الأمريكية تنفي تمويل "باص الثورة" في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفت السفارة الأمريكية في لبنان، مساء السبت، ما تداولته وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تقف وراء تمويل "باص الثورة" الذي يجوب مناطق في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "ندعم الشعب اللبناني في مظاهراتهم السلمية والتعبير عن الوحدة الوطنية.. سمعنا الشائعات و’لا‘ السفارة الأمريكية لا تدعم باص الثورة".

ووفقا لما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن باص الثورة أو ما يطلق عليه اسم "بوسطة الثورة" انطلقت من منطقة عكار، صباح السبت، لتجوب عددا من المناطق وصولا إلى منطقة خلدة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول رحلة "بوسطة الثورة":