روحاني: الشعب الإيراني لم يسمح للعدو بتمرير مؤامرته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن شعب بلاده لن يسمح لمن وصفهم بـ"الأعداء" بتمرير مؤامراته، وذلك في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها إيران بأعقاب قرار رفع أسعار الوقود.

وأضاف روحاني في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد إن "الإيرانيين خرجوا من اختبار تاريخي آخر وأظهروا بأنهم لا يسمحون مطلقا للعدو بتنفيذ مخططاته المقيتة، على الرغم من أنهم قد يواجهون مشاكل اقتصادية ويشكون من إدارة البلاد".

وتابع الرئيس الإيراني قائلا: "شعبنا يدرك جيدا أن الهدف الرئيسي للبلاد هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إمداد الطاقة حتى لا نحتاج إلى الخارج، وأن نكون قادرين على التنفيذ والعمل بشكل صحيح واستهلاك الطاقة التي يتطلبها إنتاجنا المحلي، وأيضا تطبيق وتنفيذ قدر لا بأس به من العدالة في المجتمع، أي تخصيص العوائد المستحصلة للشرائح الضعيفة والمتوسطة".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، ارتفاع حصيلة القتلى بصفوف قوات الأمن لتصبح الحصيلة النهائية مقتل 5 عناصر بالأمن منذ بدء المظاهرات في البلاد.