دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، أن المملكة نجت باستعادة الطاقة الإنتاجية للمنشآت التابعة لشركة أرامكو والتي استهدفت بأسلحة إيرانية، في وقت قياسي.

وقال العاهل السعودي خلال كلمته بافتتاح السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى: "أظهرت الاعتداءات التخريبية على منشآتنا النفطية في بقيق وخريص والتي استخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، مما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي".

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز قائلا: ”نجحنا بتوفيق من الله ثم بسواعد أبنائنا في استعادة الطاقة الإنتاجية بهذه المنشآت خلال وقت قياسي أثبت للعالم قدرة المملكة على تلبية الطلب عند حدوث أي نقص في الإمدادات".

وأشار العاهل السعودي إلى أن "إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وسيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية"، على حد تعبيره.

وتطرق الملك سلمان إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معربا عن أمله بأن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بهدف التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

ورأى العاهل السعودي أن استضافة بلاده لقمة مجموعة العشرين ابتداء من ديسمبر/كانون أول المقبل دليل على أهمية الدور السعودي في الاقتصاد العالمي.

وأشار الملك سلمان إلى أنه يحق للحكومة السعودية أن تفتخر بنجاحها في "القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تم مواجهة وحصار الفكر المتطرف"، لافتا إلى أن الاعتدال والوسطية أصبحا السمة التي تميز المجتمع السعودي مجددا.