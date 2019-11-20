أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن رفض المملكة التام لتغيير أمريكا سياستها تجاه شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتبارها غير مخالفة للقانون الدولي.

ونشرت الخارجية السعودية بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيه نقلا عن تصريحات لمصدر مسؤول إن السعودية ترفض بشكل تام "تصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي".

وجاء في بيان الخارجية أيضا أن "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين".

وقال المصدر المسؤول في الخارجية إن "تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن المستوطنات الإسرائيلية شرعية ولا تخالف القانون الدولي، ما أثار ردود فعل دولية واسعة.