إيران تستدعي سفير سويسرا احتجاجا على "تدخلات أمريكا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، سفير سويسرا بصفته راعيا للمصالح الأمريكية في طهران، وذلك احتجاجا على التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية للبلاد.

ويأتي استدعاء السفير السويسري بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية إثر رفع سعر البنزين في عدد من المدن الإيرانية وما اعتبرته طهران بأنه "دعم لمثيري الشغب في إيران".

ونقل تقرير الوكالة الإيرانية على لسان وزير الخارجية، جواد ظريف قوله إن "الاحتجاج القانوني حق للشعب معترف به رسميا في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وليس بحاجة الى تذكير ودعم مزيف من انظمة اعلنت بان هدفها الرسمي هو ارغام إيران على تنفيذ مطالبها (الانظمة) اللامشروعة واللاقانونية عبر فرض الضغوط الاقتصادية – حتى في مجال الاغذية والادوية – على المواطنين الإيرانيين".

وأضاف ظريف: "النظام الذي يمنع بإرهابه الاقتصادي وصول الاغذية والادوية الى المواطنين العاديين سواء المسنين منهم او المرضى، لا يمكنه ابدا الادعاء بوقاحة دعمه للشعب الايراني. فالسيد بومبيو عليه اولا تحمل مسؤولية الاجراءات الارهابية المعلنة والجرائم ضد الانسانية من قبل نظامه بحق الشعب الإيراني".