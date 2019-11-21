القدس (CNN)-- قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو يواجه اتهامات، طبقا لقرار المدعي العام الإسرائيلي، بتلقي منافع وهدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

وتضمنت الاتهامات، محاولة التوصل لاتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، لتغطية أنشطة نتنياهو بشكل إيجابي، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل هايوم" المنافسة، بالإضافة إلى منح مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك"، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع "والا".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس الوزراء في إسرائيل، اتهامات في قضايا جنائية.

وكان نتنياهو أكد براءته من الاتهامات الموجهة إليه والتي تم الكشف عنها قبل حوالي 3 سنوات.

وتشكل هذه الاتهامات ضربة للمستقبل السياسي والشخصي لرئيس الوزراء الأطول خدمة في المنصب إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 13 عامًا.

جاء ذلك فيما أعطى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الكنيست الإسرائيلي 21 يوما مهلة لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" قبل إعلان إجراء انتخابات أخرى مبكرة.

وكان نتنياهو وبيني غانتس فشلا في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب الانتخابات المبكرة التي أجريت خلال لأشهر الماضية، حيث حصد بيني غانتس وحزبه "ازرق أبيض" أكثرية مقاعد البرلمان، فيما حل نتنياهو وحزب الليكود ثانيا.