قرقاش: سياسة المحاور اثبتت فشلها مرارا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى موضوع "سياسة المحاور" التي أكد على أنها سياسة أثبتت فشلها مرارا وتكرارا سواء في المنطقة أو العالم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير الإماراتي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "سياسات المحاور اثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا والعالم، فكيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة.."

وتابع قرقاش في التغريدة ذاتها قائلا: "الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد ولن تترك أثرا على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض".

وفي سياق منفصل، كان قرقاش قد القى الضوء خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، على أن التصعيد مع إيران "لا يخدم أحدًا"، مضيفًا أنه يأمل أن يكون هناك مجال "لعملية سياسية جدية".

ورأى قرقاش أن "عملية كهذه ستحتاج إلى معالجة جميع القضايا الأمنية الرئيسية التي تهم الدول الأخرى في المنطقة.. دول الخليج ستكون بحاجة إلى أن تكون على طاولة المفاوضات".